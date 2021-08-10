Общество

Стас Осовский: Предпринимательское сообщество поддержит проект по созданию эко-пространств в Пскове

Предпринимательское сообщество поддержит проект по созданию городских эко-пространств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Псковского отделения «Деловой России», гендиректор ООО «Псковпласт» Стас Осовский, комментируя идею группы компаний «Титан» создать эко-пространства в Пскове.

Например, бизнес сможет разработать проекты, которые позволят коммерциализировать эко-пространства. «Информационную, рекламную поддержку также готовы оказать», - отметил руководитель псковского отделения «Деловой России».

«Такие точки крайне необходимы, - подчеркнул он. - Задача эко-пространства - развитие эко-мышления. В этом плане Псков выступает как центр опережающего развития. Очень приятно иметь дело напрямую с вещами, которые в будущем будут задавать тренд в других городах».

Напомним, пилотные проекты эко-пространств предполагается реализовать возле кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке. Стас Осовский предложил также создать такие точки в Невеле и в Великих Луках. «И в Пушкинских Горах было бы неплохо, и в знаменитой Самолве», - резюмировал он.