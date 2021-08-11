Общество

Великолучанка получила сертификат о вакцинации после публикации в соцсетях

Великолучанке помогли получить сертификат о вакцинации после просьбы в соцсетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

В систему «Инцидент Менеджмент» попадают сообщения из пяти соцсетей: «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook и Twitter. Сотрудники ЦУР ежедневно обрабатывают их и направляют для исполнения в профильные ведомства.

Так, жительница Великих Лук обратилась в соцсетях с просьбой о помощи – после второй прививки от коронавируса на портале госуслуг у нее не появился электронный сертификат о вакцинации. Сообщение зафиксировали и направили в региональный комитет по здравоохранению. После уточнения данных женщины сотрудники профильного ведомства помогли с получением документа.



Также в Великих Луках на улице Новосокольнической после непогоды остались ветки и обрушенные деревья – об этом сообщил местный житель. ЦУР передал обращение в городскую администрацию, и по заявке территорию привели в порядок.



Система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала обращение жителя – в одном из городских пабликов он рассказал о зарослях на объездном мосту через Холмскую улицу и на пустыре на Вагонной улице. ЦУР адресовал обращение в администрацию Великих Лук, и проблему устранили уже на следующий день.