Общество

Доцент ПсковГУ: Внедрение зеленых технологий - тренд в проектировании новых университетских кампусов

Эко-пространства популярны во всем мире и они нужны Пскову. Таким мнением с Псковской Лентой Новостей поделилась доцент кафедры географии, кандидат географических наук, начальник управления молодежной политики Псковского государственного университета Татьяна Васильева, комментируя идею группы компаний «Титан» создать эко-пространства в Пскове.

«Сейчас люди стремятся к тому, чтобы создавать чистые уголки, использовать природоподобные, природоориентированные технологии. Люди понимают, что это важно. Чем больше мы сохраняем экологию, тем больше сохраняем свое здоровье. Эко-пространства позволят постепенно направлять мышление людей в экологическое русло», - отметила эксперт.

Если эко-пространство правильно спланировано, оно принесет пользу экологии города, продолжила Татьяна Васильева. «Это не просто инфраструктурное решение. Это место, которое популяризирует экологические знания. Например, люди могут посмотреть на экологические решения, а информационные стенды помогут разъяснять им, как обращаться с отходами, зачем нужен раздельный сбор мусора», - сказала она.

Татьяна Васильева обратила внимание на то, что эко-пространства несут экологическую, практическую и эстетическую пользу. «Как, например, дождевые сады, о которых мало кто знает в России. Хотя в странах Европы и в Америке эта технология давно применяется. Она значительно снижает нагрузку на ливневку, очищает дождевую воду и имеет эстетический вид», - рассказала начальник управления молодежной политики ПсковГУ.

Сейчас составляется техническое задание для будущего эко-пространства, которое организуют возле кампуса ПсковГУ, добавила Татьяна Васильева.

«Внедрение зеленых технологий является трендом в проектировании новых и реконструкции существующих университетских кампусов. Элементы структуры кампуса служат экспериментальными площадками для разработки и апробации инновационных технологий зеленого строительства. Университетские кампусы играют важную роль в повышении осведомленности общества о целях устойчивого развития, экологизации городской среды и экологическом просвещении. А Псковский государственный университет является крупнейшим университетом в области и единственным в городе», - резюмировала Татьяна Васильева.