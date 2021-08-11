Общество

Ветнадзор обратился к псковичам из-за случая бешенства у коровы

Жителям Псковской области напомнили о правилах профилактики бешенства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В связи с выявлением в августе случая заражения бешенством коровы в Невельском районе ведомство обращает внимание граждан на соблюдение ряда важных правил по недопущению заражения этим вирусным заболеванием.

Бешенство представляет опасность не только для теплокровных животных, но и для человека. Основным источником инфекции для человека являются домашние и сельскохозяйственные животные: кошки, собаки, коровы, овцы, козы, свиньи, лошади, ослы. В дикой фауне для человека опасность представляют лисы, енотовидные собаки, волки, летучие мыши, ежи и шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства.

Для того, чтобы не заразиться опасным вирусом, необходимо соблюдать ряд правил:

приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарных документов;

обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

избегать контактов с безнадзорными и дикими животными, которые являются основными переносчиками бешенства;

не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования специалистами профильных ведомств;

незамедлительно обращаться за оказанием помощи к специалистам в случае получения укусов при контакте с неизвестным животным.

«В случаях выявления укусов домашних животных дикими или бродячими животными, а также при подозрении на заболевание бешенством необходимо незамедлительно информировать государственные ветеринарные службы субъектов и федеральные органы исполнительной власти в области ветеринарии», - добавили в ведомстве.