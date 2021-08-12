Общество

Псковские налоговики объяснили условия подачи заявления на уточнение платежа

При обнаружении ошибки в оформлении платежного поручения заявление об уточнении платежа можно подать в любой налоговый орган вне зависимости от места постановки на учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Платеж можно уточнить в трех случаях:

с даты перечисления средств прошло не больше трех лет; уточнение платежа не приведет к образованию недоимки. В противном случае сначала нужно будет погасить недоимку; ошибка в платежке не привела к неуплате налога, поэтому сначала нужно провести сверку расчетов с налоговой инспекцией.

Поиск и уточнение платежа проходит в режиме налогового автомата. О результатах обработки заявления налогоплательщика проинформируют в течение пяти дней со дня принятия решения об уточнении платежа.

«Новый функционал позволит значительно уменьшить трудозатраты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, и в то же время обеспечит выход на новый качественный уровень оказания налоговых услуг. Кроме того, нововведение сократит издержки налоговых органов на обработку заявлений граждан и уточнение платежей», - пояснили в региональном УФНС.

Один из оптимальных способов уточнения платежа, который рекомендует налоговая служба – подача заявления через личный кабинет налогоплательщика.

Напомним, открыть «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно на официальном сайте налоговой службы nalog.gov.ru с помощью логина и пароля, полученных в любой налоговой инспекции, или используемых для авторизации на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru (при подтвержденной записи). Обратиться за получением доступа к личному кабинету можно в многофункциональный центр (МФЦ).