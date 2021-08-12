Общество

От Парома до Ивана

То, что Ольгинскую набережную в Пскове ждет реконструкция — не новость. Хотя именно так информацию преподнесли блогеры после вынесения проекта на публичные слушания. Документы по планировке территории были утверждены администрацией города еще в конце 2019 года. Псковская Лента Новостей выяснила, для чего нужно их повторное рассмотрение и где кроется надежда на начало работ.

Полтора километра новинок

На 24 августа в Пскове назначены публичные слушания. Горожанам предложат рассмотреть изменения в документацию по планировке территории в границах улицы М. Горького, Рижского проспекта и реки Великой, то есть, говоря проще — Ольгинской набережной. Проект ее реконструкции глава администрации города утвердил еще в конце 2019 года.

Предполагается, что работы пройдут на участке длиной 1,6 км от кампуса до радиозавода. Сквозная пешеходная зона свяжет Ольгинский мост с Комсомольской площадью. Предусмотрено место для велодорожки, от пешеходной ее отделят зеленые насаждения.

Рядом с мостом стоит церковь Успения с Пароменья. Сейчас у нее располагается небольшой сквер. Во время реконструкции он займет площадь в 10 тысяч квадратов. Фактически будут объединены два разрозненных пятна благоустройства у Ольгинской часовни и у кампуса. Вся территория между ними станет одним большим сквером с церковью посередине, в том числе, пространство под мостом. Часть со стороны часовни будет «тихой зоной», со стороны моста - «активной», с некими «детскими мини-аттракционами» и общественным туалетом. Не уточняется, будет ли он работать.

Любопытная деталь из проекта. Несмотря на то, что по документам «максимально сохраняются существующие трассы пешеходных путей», проектировщик решил убрать один из двух спусков с моста на набережную: «При производстве работ предусматривается разборка существующей лестницы с Ольгинского моста, проходящей вдоль «Усадьбы Батова», что в свою очередь откроет вид на «Усадьбу Батова». С другой стороны Ольгинского моста лестница подлежит переустройству с устройством лестницы-пандуса для осуществления доступа маломобильных групп населения». Зато кусок улицы Пароменской от «Ольгинской» гостиницы до реки станет пешеходным.

Если после реконструкции от Ольгинской часовни двигаться вдоль реки в сторону радиозавода, можно будет прийти к новой детской площадке.

С того места, где в набережную упирается улица Коммунальная, можно будет посмотреть вниз. На нижнем ярусе появятся два понтонных пирса с деревянным настилом. На зиму их будут разбирать. Наверху на пешеходной зоне появится сухой фонтан (в такой конструкции вода бьет прямо из пешеходной дорожки и стекает под нее). Планируется, что неподалеку останется место под павильоны для кафе.

Интернациональный переулок (один из спусков на набережную с улицы Максима Горького, где расположена Станция переливания крови) реконструируют полностью, поменяв покрытие на проезжей части и тротуаре. И там появится еще одна площадка с общественным туалетом. Предположительно, работающим.

Смотровых площадок будет две. Так как набережную рядом с площадью пересекает затон, над ним смотровая площадка в отделке из дерева станет частью пешеходной дорожки. На другой площадке «предусмотрена отделка конструкций материалами с высоким коэффициентом светоотражения, это позволит "растворить" конструкцию в существующей среде».

Комсомольскую площадь будут переделывать так, чтобы там можно было проводить некие мероприятия. Заметим, что на площади стоит церковь Иоанна Предтечи, входящая в Список ЮНЕСКО, а сама площадь — закатанное в асфальт монастырское кладбище. Над ним появится пешеходная зона со скамейками и озеленением ниже человеческого роста и парковка на 104 места. Здесь тоже будет площадка под еще один общественный туалет с неизвестным режимом работы.

В конце набережной — пирс из железа и бетона с минимальным поднятием над зеркалом воды. Одновременно к нему смогут пришвартоваться три прогулочных судна длиной до 20 метров, на самом пирсе смогут находиться 50 человек.

Попутно на всей территории устроят ливневку, переустроят водопровод и канализацию, сети освещения.

Новая надежда

Изменения в проект, которые выносят на публичные слушания, всего перечисленного выше не затронут. Они связаны с двумя вещами. Городским властям нужно уточнить кадастровые номера земельных участков (и внести в проект правильные) и отразить изменение границ одного из участков. А в целом проектно-сметная документация уже получила положительное заключение гоэкспертизы.

Наплыва народа на публичных слушаний на этот раз не ожидается, в отличие от недавнего обсуждения судьбы муниципальных бань. Так что 24 августа в 18:00 жителей Пскова ждут в зале гордумы на Некрасова, 14. Желающих присутствовать просят записаться по телефону 29-03-00. До этого момента свои предложения и замечания можно отправить по электронной почте doc1@duma.pskov.ru.

Раз на бумаге все готово, остается основной вопрос: когда все это появится в физическом воплощении?

«Для реализации проекта требуется финансирование из федерального бюджета, - констатирует заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова. - В настоящее время администрацией города направлена заявка на финансирование строительных работ по реконструкции Ольгинской набережной в комитет по туризму Псковской области. Заявка предварительно одобрена».

Как мы узнали в комитете, причина задержки та же, что и во всех подобных случаях — федеральный центр не подтверждал финансирование. Сейчас вся надежда на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Ждем объявления конкурса от Ростуризма для привлечения финансирования по нацпроекту, - рассказала и.о. председателя областного комитета по туризму Марина Егорова. - Это конкурс на финансирование строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости».

Слова «набережная» и «обеспечивающая инфраструктура» в одном предложении мгновенно отсылают к ситуации почти уже десятилетней давности. Тогда переделывали противоположный берег Великой. О многих недостатках проекта специалисты начали говорить уже во время проведения работ. Вероятно, раньше не хватило информации и не нашлось достойной площадки для обсуждения. Назначенные через десять дней публичные слушания станут отличной возможностью помахать кулаками до драки. Зная, насколько трепетно профессиональное сообщество относится к изменениям в исторической части города, можно предположить, что зала в гордуме все-таки не хватит.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова