Общество

Останки сорока шести воинов Великой Отечественной войны захоронили в Усвятском районе

Останки сорока шести воинов Великой Отечественной войны, погибших на территории Усвятского района, захоронили на братском захоронении в деревне Чурилово. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: Анжелика Суурморо / районная газета «Новая жизнь»

В ходе поисковой экспедиции в рамках международной молодежной вахты памяти «Невельский фронт. Усвятский рубеж-2021» в окрестностях Усвят члены поискового отряда «Гвоздика» обнаружили останки сорока шести бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Возглавляет отряд Михаил Ясютич.

Поиск проводили в районе деревни Большой Городец в урочище Кадра. Об этом месте поисковикам рассказал местный житель Геннадий Сивцов, который еще от своего отца узнал о месте гибели бойцов. Первые захоронения датируют мартом 1943 года.

«Для нас, поисковиков, война не завершена. За двадцать девять лет работы нашего объединения поисковиками Псковской области обнаружено и предано земле более двадцати тысяч солдат и офицеров. Работа продолжается в каждом районе Псковской области. Сегодня мы прощаемся с бойцами, отдавшими свои жизни на территории Усвятского района», - сказал в начале траурного митинга руководитель Псковской областной военно-патриотической общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.

Поблагодарив поисковиков за труд, Геннадий Корольков выразил надежду на дальнейшие ежегодные встречи на вахтах памяти. «Отрадно, что к рядам поисковиков присоединяется все больше молодежи, подростков, которые становятся активными участниками поискового движения»,- поддержал его командир поискового отряда «Гвоздика» Михаил Ясютич.

На братское захоронение приехал также и военный комиссар Невельского, Пустошкинского и Усвятского районов Иван Валуевич. «Трудно передать словами те чувства, которые испытывает сердце каждого из нас, присутствующего на этом митинге. Давно закончилась война, но до сих пор кровоточат ее раны. Благодаря работе поисковиков по увековечиванию памяти воинов открываются новые страницы истории, восстанавливаются имена погибших и неизвестных ранее солдат», - отметил он.

В память о погибших воинах отец Иоанн совершил литию.