«Утконос ОНЛАЙН» рассказал об условиях работы сотрудников складов

Жизнь современного человека сложно представить без доставки продуктов. Каждый день на улицах городов мы встречаем курьеров, которые спешат доставить заказы. Однако до момента, когда курьер привезет ваши покупки, заказ проходит и другие этапы. Ежедневно сотрудники складов бережно отгружают и комплектуют ваши заказы. «Утконос ОНЛАЙН», один из крупнейших онлайн-магазинов на российском рынке доставки продуктов на дом рассказал об условиях работы сотрудников их складов.
Сотрудники складов «Утконос ОНЛАЙН» работают вахтовым методом: две рабочие и две выходные недели. На время двухнедельного перерыва сотрудники из других городов возвращаются домой. Такой график удобен: он позволяет им посвящать время отдыху, семье и близким.
На время вахты «Утконос» предоставляет сотрудникам места в общежитиях, которые расположены на территории склада или в шаговой доступности от него. Это удобно, учитывая московский трафик. В общежитиях, где живут склада, есть все удобства, необходимые для комфортного проживания: стиральные машинки, душ, постельное белье. Тем не менее у каждого сотрудника есть выбор, воспользоваться предложением компании или найти место для проживания самостоятельно.
Компания предоставляет скидку на питание в столовых на территории складов, сотрудникам выдается форменная одежда.
Собеседования проходят в Москве, а отдел подбора персонала отвечает на все интересующие вопросы до приезда в Москву.
Компания работает в соответствии с трудовым законодательством: оформление в штат происходит с первого дня, предоставляется полный социальный пакет с оплачиваемыми отпусками и больничными.
«Утконос ОНЛАЙН» рассматривает кандидатов без опыта работы и предоставляет возможность бесплатного обучения.
Для того чтобы стать сотрудником склада в компании «Утконос ОНЛАЙН» нужно быть гражданином РФ или РБ. Работа на складе требует определенных физических усилий, поэтому крайне важно, чтобы у сотрудников отсутствовали медицинские ограничения по здоровью.
Компания ответственно относится к здоровью своих коллег и клиентов, поэтому особенное внимание уделяется вакцинации от COVID-19: у сотрудников есть возможность вакцинироваться по месту работы или в одном из городских пунктов, куда организован бесплатный трансфер от компании.