Общество

Псковский облсовпроф назначил дату проведения конференции работников здравоохранения

Конференция Псковской областной организации профсоюзов работников здравоохранения состоится в Доме профсоюзов 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Соответствующее решение приняли сегодня, 18 августа, в ходе состоявшегося пленума комитета Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Основной вопрос о проведении 27-й внеочередной конференции профсоюза здравоохранения рассмотрели и поддержали единогласно.

На пленуме выступил с обращением председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. В своем выступлении он представил информацию о работе профобъединения за текущий период, поблагодарил медиков за их ежедневный труд.

«Мы с медиками всегда находимся в тесном взаимодействии, и, надо заметить, не только по рабочим вопросам – такова жизнь. Сегодня хочу сообщить вам о том, что совсем недавно принято новое положение о стимулировании профактивистов с улучшениями условий отдыха и оздоровления членов профсоюзов. Мои коллеги Андрей Стегний и Ирэна Заблоцкая дополнят мое выступление информацией по правовому и санаторно-курортному направлениям. Желаю всем успешной и плодотворной работы», – заявил в своем выступлении профсоюзный лидер.