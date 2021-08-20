Общество

Михаил Ведерников: Тема ТОСов имеет для Псковской области особое стратегическое значение

Тема ТОСов имеет для Псковской области особое стратегическое значение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая Международную конференцию местных сообществ «Укрепляем мир общинами», которая проходит в Пскове.

«Псковская область занимает второе место в стране по числу населенных пунктов — их более 8 тысяч. Большая часть — маленькие поселки со своим спектром особенностей, и подходить к решению их проблем нужно индивидуально, с учетом потребностей, а выполнить эту задачу могут только местные жители», - отметил глава региона. В каждом населенном пункте Псковской области, по его словам, есть активные неравнодушные люди, которые хотят сделать свой город, деревню лучше и комфортнее для жизни, но собственных возможностей для этого не хватает: без дополнительных средств сложно благоустроить территорию, отремонтировать дом культуры, заасфальтировать двор или дорогу, а именно такие вопросы составляют львиную долю заявок от ТОСов.

«В 2019 году мы решили направить на грантовую поддержку ТОСов 3,5 млн рублей и быстро увидели, что это направление востребовано. В 2018 году в Псковской области было всего два ТОСа, сегодня их уже 242 и движение охватило все районы области», - отметил Михаил Ведерников. Финансирование грантового конкурса, по его словам, тоже было существенно увеличено. В 2020 — 2021 было предусмотрено 20 млн рублей, но, поскольку многие ТОСы не прошли первичный отбор для участия в грантовом конкурсе и не получили поддержку, было решено объявить второй этап конкурса на 5 млн рублей и добавить еще 1 млн рублей. Это позволило поддержать грантами почти все ТОСы, которые пожелали поучаствовать в конкурсе.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил участникам конференции о решении ежегодно увеличивать сумму, направляемую на развитие ТОСов Псковской области. «В 2021 году не менее 26 млн рублей будем закладывать на ТОСы и наращивать эту сумму каждый год. Также мы взяли за правило поддерживать наиболее активные ТОСы не только грантами, но и передавая им детские и воркаут-площадки, чтоб они могли устанавливать их на своих территориях», - сообщил губернатор.