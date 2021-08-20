Общество

Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» открылась в Пскове

Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» открылась сегодня, 20 августа, на площадке ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие объединило глав ряда муниципальных образований области, руководителей ТОСов, депутатов региона, гостей из других субъектов страны. В режиме видеоконференцсвязи к работе конференции присоединились председатель Общенациональной ассоциации ТОС, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев, представители Россотрудничества, представители Белоруссии, Израиля, Финляндии, Литвы, Эстонии и Германии.

Открывая конференцию, присутствующих поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поблагодарил организаторов за то, что они оказали доверие и выбрали местом проведения конференции именно Псков, а также за внимание к такой важной теме. Отдельную благодарность он выразил Виктору Кидяеву, который в режиме ВКС нашел возможность обсудить тему ТОСов.

Между тем, сам Виктор Кидяев, искренне приветствуя участников конференции, отметил, что время сейчас непростое, бушует пандемия, и поэтому очень важно, чтобы простые человеческие ценности соблюдались во всем мире. Отдельно он поблагодарил губернатора Псковской области за такое внимание к развитию движения ТОСов.

Участники мероприятия обсудят возможности и перспективы развития местных сообществ в общественной дипломатии, опыт воплощения в жизнь инициатив ТОСовцами Псковской области, практику реализации института общественных советников главы города, дипломатию соседства и другое.