На Запсковье завершено устройство общественной территории на месте бывшего амфитеатра 

На общественной территории между домами №№12, 14 и 16 на улице Звездной и домом №13 на Сиреневом бульваре в Пскове завершились работы по благоустройству. Подрядчику осталось устранить лишь мелкие замечания, сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

Проект реализуется благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Здесь появилась полноценная зона отдыха. Теперь жители микрорайона могут с комфортом гулять по асфальтированным дорожкам, отдыхать на новых скамейках и беседовать в уютной обстановке», — подчеркнул глава города.

Для велосипедистов оборудована велопарковка, дети могут проводить время на игровом комплексе, а любители активного отдыха — попробовать свои силы в панна‑футболе. Пространство удобно и для других активностей: можно бегать, кататься на роликах — территория станет отличной площадкой для разных видов досуга.

Здесь также установлено освещение. Для безопасности жителей работают камеры видеонаблюдения. Всходит газон.

«На будущее планируем проработать вопрос с хоккейной площадкой. Подумаем, как гармонично вписать ее в пространство, чтобы территория оставалась удобной и интересной для жителей всех возрастов», — резюмировал Борис Елкин.