Общество

Названы наименее вредные для здоровья чипсы

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какие чипсы можно есть без вреда для здоровья. Эксперт порекомендовала в беседе с «Москвой 24» покупать чипсы, которые во время приготовления запекали, а не жарили в масле, пишут «Известия».

Замена соли натуральными специями - чесноком и пряными травами - тоже сделает продукт полезнее.

«Сейчас продаются также овощные чипсы - из свеклы, сухой моркови, морской капусты. Причем, они не жареные, а сушеные. Готовятся без добавления масла и содержат не так много соли. Это будет здоровой альтернативой для любителей чипсов», - подчеркнула диетолог.

При этом она заметила, что картофельные чипсы в любом виде нельзя назвать продуктом для ежедневного употребления.