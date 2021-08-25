Общество

Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

103 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 46 424 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Активным остается очаг распространения коронавируса в Дарьинском психоневрологическом интернате (Островский район), остальные Роспотребнадзор снял с контроля.

За сутки от инфекции избавились 160 пациентов (всего – 39 689). Скончались 655 человек. В регионе провели 1 367 тестов на коронавирус (всего – 490 962).