Общество

Кузницу Всеволода Смирнова в Пскове продают за 10 млн рублей

Кузницу известного архитектора, художника-реставратора, кузнеца Всеволода Смирнова (1922 – 1996), расположенную на углу улиц Стенной и Покровской в Пскове, продают за 10,2 млн рублей. Объявление опубликовано на известном интернет-сервисе.

«Продается здание с земельным участком в исторической части города Пскова, в шаговой доступности от основных туристических маршрутов. Рядом расположены кафе, рестораны, элитная недвижимость. Проект реставрации на завершающей стадии согласования. Разрешенный вид использования - гостевой дом плюс пункт общественного питания», - говорится в объявлении.

В группе «Сообщество защиты памятников Пскова» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что последние два года жизни Всеволод Смирнов вместе с сыном Дмитрием работал в этом доме (XIX в.) в кузнице.

«Дом собирались отдать под музей. Идея музея принадлежала Наталье Рахманиной, супруге Всеволода Петровича. Решение о создании музея Смирнова как филиала Псковского музея-заповедника было принято еще в 1996 году. В те же годы были проведены небольшие ремонтные работы (укреплены крыша, ставни), но на этом дело застопорилось», - говорится в сообщении.

Всеволод Смирнов - член Союза архитекторов и Союза художников СССР. Участник Великой Отечественной войны (1941 - 1945 годы).

В город Псков приехал в 1955 году, окончив архитектурный факультет Академии художеств в Ленинграде. Более 10 лет был ведущим специалистом Псковской реставрационной мастерской.

В 1960-х годах участвовал в реставрации стен и башен Псково-Печерского монастыря. Он предложил завершение башен Псковского кремля и Псково-Печерского монастыря коваными прапорами, сам сделал эскизы и осуществил замысел.

В 1967 году оставил реставрацию и занялся кузнечным ремеслом. Создал прапоры, церковные кресты, кованые ворота и люстры в интерьерах зданий Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Кисловодска, посольства в Вашингтоне и консульства архипелага Шпицберген.

Автор монументальных памятников: могила Неизвестного солдата в Пскове, щит в Псковском кремле в честь победы Александра Невского на Чудском озере, надгробие на могиле поэтессы А. А. Ахматовой.

Участвовал в выставках живописи и графики, в том числе международных.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней и медалями. Похоронен на Иоанно-Богословском кладбище в Пскове. На доме, где жил Всеволод Петрович, в 1997 году установлена мемориальная доска.