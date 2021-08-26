Общество

Гдов и Остров получат финансирование на создание комфортной городской среды

Проекты городов Остров и Гдов признали победителями всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил председатель правления ВАРМСУ, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Иван Цецерский.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Ивана Цецерского

По словам Ивана Цецерского, 160 победителей получат финансирование своих проектов на сумму 10 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил участников форума, что со следующего года сумма на этот конкурс будет значительно увеличена.

«Каждый второй город, который подал заявку, стал победителем. В Псковской области из трех заявок победили два города! Это хороший результат! На следующий год нужно более активно использовать эту возможность», - заметил Иван Цецерский.