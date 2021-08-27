Общество

Подвесной мост может появиться в Усвятах

Подвесной мост может появиться в Усвятах на месте аварийного деревянного. Этот вариант реконструкции моста обсудил с подрядчиком губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе визита в Усвятский район, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мост длиной 72 метра планировали отремонтировать еще в этом году, однако его аварийное состояние не позволило это сделать, пояснили в администрации региона.

По словам подрядчика, сделать мост понтонным не получится из-за особенностей движения воды в реках и озерах района.

«Нужно рассмотреть другие варианты. Например, сделать мост подвесным. Кроме того, сюда хотелось бы провести освещение», - отметил губернатор.

Глава Усвятского района Дмитрий Петров подчеркнул, что мост является важным объектом для жителей Усвят, ведь он связывает с поселком тех, кто живект на другом берегу, позволяет им ходить в школу, поликлинику и магазины. Помимо этого, мост поможет связать с поселком часть района, перспективную для дальнейшей застройки.