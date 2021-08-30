Общество

Губернатор обсудил проблемы Великих Лук с новым главой администрации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел обсудил проблемы, которые предстоит решить в Великих Луках, с новым главой администрации Великих Лук Андреем Беляевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил Андрея Беляева с назначением. «Работы будет много, она непростая. Несколько крупных проектов реализуется на территории Великих Лук, часть из них являются проблемными. В этой части попрошу взять все вопросы на особый контроль», — акцентировал внимание глава региона.

Дополнительно губернатор отметил, что в следующем году в Великих Луках запланировали большой объем работ по ремонту дорог и дворовых территорий. «Крайне важно, чтобы на объекты выходили ответственные подрядчики, осуществлялся постоянный контроль администрацией города, и все работы проводились в срок и с должным качеством», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Андрей Беляев поблагодарил губернатора за оказанное доверие и доложил о подготовке города к учебному году. Так, все образовательные учреждения Великих Лук готовы принять детей. Ожидается, что больше 17 тысяч великолучан пойдут в школу и будут заниматься а учреждениях дополнительного образования — это каждый 6-й житель города.

Торжественные мероприятия в День знаний и их организация находятся под контролем — уже прошли инструктажи, проработали распределение сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности. Торжественные линейки пройдут для 1-х, 9-х и 11-х классов, родители школьников смогут присутствовать на мероприятии при соблюдении противовирусных регламентов.

Готовность образовательных учреждений к отопительному сезону составляет более 95%. До 10 сентября должны завершиться последние запланированные работы — обслуживание котлов на двух котельных и замена 90 метров ветхого трубопровода. Работы планируют закончить в срок.

Смотрите также Администрацию Великих Лук возглавил Андрей Беляев

Особое внимание новому главе Администрации Великих Лук Михаил Ведерников рекомендовал акцентировать на работе с обращениями граждан.

«Мне по Великим Лукам приходит большое количество обращений. Это говорит о том, что коммуникации должного уровня на городском уровне не хватает, есть дефицит общения с властью», — отметил губернатор и добавил, что все планы следующего года необходимо обязательно прорабатывать с жителями города.

Отдельно глава региона рекомендовал изучить опыт создания территориальных общественных самоуправлений как инструмента по привлечению дополнительных средств для благоустройства дворовых территорий. Так, в текущем году из областного бюджета на реализацию проектов ТОС выделили 26 миллионов рублей, на следующий год запланировано не менее 30 миллионов.

Андрей Беляев в свою очередь заверил, что уделит этому направлению работы особое внимание, в первую очередь, это касается обращений по теме жилищно-коммунального хозяйства.