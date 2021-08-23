Политика

Администрацию Великих Лук возглавил Андрей Беляев

Заместитель директора муниципального предприятия «Водоканал» Андрей Беляев возглавил администрацию Великих Лук. Такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы на 47-й сессии 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуру Андрея Беляева поддержали 19 депутатов. За кандидатуру директора МУП «Тепловые сети» города Великие Луки Виктора Каменского, также претендовавшего на пост главы городской администрации, проголосовали лишь трое депутатов.

«Осознаю всю важность и высокие требования, предъявляемые к должности», - подчеркнул Андрей Беляев. По его словам, он собирается повысить эффективность работы администрации, квалификацию ее работников и противодействовать коррупции. Также в числе первоочередных задач Андрей Беляев назвал работу, направленную на сбалансированность городского бюджета и привлечение инвестиций.

«У меня есть силы, желание, определенный опыт, который могу отдать на благо города», - резюмировал он.

Напомним, 9 июня 2021 года исполняющей обязанности главы администрации Великих Лук была назначена Светлана Степанова, которая сменила на этом посту Любовь Романову, написавшую заявление об увольнении по собственному желанию.

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Андрей Беляев родился 1 января 1989 года в городе Нелидово Тверской области. С 6 лет занимался баскетболом под руководством тренера В. И. Голосова.

Образование – высшее. С 2001 по 2006 год учился в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Квалификация «Специалист по физической культуре и спорту», диплом с отличием.

С сентября 2011 года по сентябрь 2013 года – тренер-преподаватель по баскетболу, заведующий отделением баскетбола, волейбола в МОУ ДО «ДЮСШ № 2 «Экспресс».

С октября 2013 года по декабрь 2015 года – тренер спортивно-оздоровительного комплекса филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

С января 2016 года по октябрь 2017 – директор, тренер по совместительству МБУ ДО ДЮСШ №3 «Олимпия».

Кандидат биологических наук. Защитил кандидатскую диссертацию в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в 2015 году.

С октября 2017 года возглавлял комитет по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки.

С ноября 2020 года работает заместителем директора МП «Водоканал».