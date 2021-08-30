Общество

ООО «ИСП-Групп» построит 23 фельдшерско-акушерских пункта в Псковской области

ООО «ИСП-Групп» стало победителем аукциона на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, подана только одна заявка, она признана соответствующей требованиям документации об аукционе. Ценовое предложение - 133 млн 949 тыс. 351,17 рубля.

Техническим заданием предусматривается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области:

1. Офис врача общей практики д. Чихачево ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Бежаницкий район, с. Чихачево, ул. Советская, д. 36.

2. Шиловский ФАП ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Бежаницкий район, д. Шилово, д. 1.

3. ФАП Баландино ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Баландино, ул. Школьная, д. 1.

4. ФАП Урицкое ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Урицкое, ул. Центральная, д. 16.

5. ФАП Булынино ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Булынино, ул. Центральная, д. 3.

6. ФАП Долговица ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Куньинский район, д. Долговица, д. 12.

7. ФАП Ямище ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Куньинский район, д. Ямище, ул. Школьная, д. 15.

8. ФАП Тупицино ГБУЗ ПО «Гдовская районная больница», по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Тупицино

9. ФАП Погостище ГБУЗ ПО «Дедовичская районная больница», по адресу: Дедовичский район, д. Погостище, ул. Мира, д. 20, лит. А

10. Чеснорский ФАП Усвятский филиал ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Усвятский район, д. Шершни, ул. Речная, д. 5.

11. Кахановский ФАП ГБУЗ ПО «Островская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Островский район, д. Кахново, д. 17.

12. Скордовский ФАП Пыталовский филиал ГБУЗ ПО «Островская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Пыталовский район, д. Ступаны, ул. Центральная, д. 1.

13. Круппский ФАП ГБУЗ ПО «Печорская районная больница», по адресу: Псковская область, Печорский район, д. Крупп.

14. Залесский ФАП ГБУЗ ПО «Печорская районная больница, по адресу: Псковская область, Печорский район, д. Залесье.

15. Боровичская ФАП ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Порховский район, д. Боровичи, д. 1.

16. Щилинский ФАП ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Порховский район, д. Арбузова Щилинка, ул. Новая, д. 1.

17. Нееловский ФАП ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Псковский район, п. Неелово, д. 1.

18. Соловьевский ФАП ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Псковский район, д. Соловьи, д. 6.

19. ФАП Велье ГБУЗ ПО «Пушкиногорская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, с. Велье, ул. Зеленая, д. 1.

20. ФАП Дубровы Новоржевский филиал ГБУЗ ПО «Пушкиногорская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Новоржевкий район, д. Дубровы.

21. ФАП Блажский ГБУЗ ПО «Пушкиногорская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, д. Блажи.

22. Кузнецовский ФАП ГБУЗ ПО «Себежская районная больница», по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка, д. 1.

23. ФАП д. Заполье Плюсский филиал ГБУЗ ПО «Стругокрасненская межрайонная больница», по адресу: Псковская область, Плюсский район, д. Заполье, ул. Ленинградская, д . 105.

Дата окончания работ - 29 апреля 2022 года,