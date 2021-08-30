Общество

Исполнять обязанности директора псковского госархива будет Наталья Исакова

Исполняющим обязанности директора Государственного архива Псковской области назначена заместитель руководителя Наталья Исакова. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте госархива.

Ранее стало известно, что Валерий Кузьмин покидает пост директора Государственного архива Псковской области. 30 августа он объявил сотрудникам о завершении своей работы в архивном ведомстве. Учреждение Валерий Кузьмин возглавлял на протяжении девяти лет. За это время были реализованы многочисленные проекты, в том числе, с участием архивов других регионов, организованы выставки, изданы сборники документов.

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«Я бы хотел выразить слова искренней признательности всем, с кем мне довелось работать все это время! Спасибо вам! Я знаю, что каждый из сотрудников архива — специалист высочайшего класса! И я рад, что мне довелось поработать с этими людьми», - отметил Валерий Кузьмин и добавил, что приступает к работе на Федеральной территории «Сириус» в Сочи, где займется развитием гуманитарного направления образовательной деятельности.