Трудовая инспекция рассказала псковичам, как получить выходной 1 сентября

Может ли работодатель предоставить работнику дополнительный выходной в День знаний, рассказали Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.
В Трудовом кодексе РФ не прописано такое обязательство для работодателя, как предоставление работнику выходного дня 1 сентября для посещения торжественной школьной линейки.
Но Трудовой кодекс предусматривает возможность оформить по согласованию с работодателем на 1 сентября:
У некоторых работодателей принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной 1 сентября, и этот порядок прописан в коллективном договоре или установлен локальными нормативными актами.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению сотруднику могут предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Поэтому родители могут заранее написать заявление на отпуск, чтобы проводить своего ребенка в школу в первый день нового учебного года.