Общество

Трудовая инспекция рассказала псковичам, как получить выходной 1 сентября

Может ли работодатель предоставить работнику дополнительный выходной в День знаний, рассказали Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Трудовом кодексе РФ не прописано такое обязательство для работодателя, как предоставление работнику выходного дня 1 сентября для посещения торжественной школьной линейки.

Но Трудовой кодекс предусматривает возможность оформить по согласованию с работодателем на 1 сентября:

неоплачиваемый отпуск,

приурочить к этой дате ежегодный оплачиваемый отпуск,

взять один день в счет еще не использованного отпуска,

взять отгул, если сотрудник ранее работал в выходные или праздники.

У некоторых работодателей принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной 1 сентября, и этот порядок прописан в коллективном договоре или установлен локальными нормативными актами.

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В соответствии с Трудовым кодексом РФ работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению сотруднику могут предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Поэтому родители могут заранее написать заявление на отпуск, чтобы проводить своего ребенка в школу в первый день нового учебного года.