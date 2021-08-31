Почти 8 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

7800 доз вакцины поступило в Псковскую область. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.
«Поставки вакцины остаются стабильными и регулярными. Пришла новая партия вакцины Спутник-V», - добавил глава региона.
Первым компонентом вакцины за прошедшие сутки привили 668 человек, что увеличило общее число вакцинированных им до 175 454 жителей региона.
В статистике поставивших оба компонента также произошло увеличение на 1754 человека. Таким образом, количество псковичей, завершивших курс вакцинации составило 155 424 человека.
Ревакцинацию прошли 143 жителя региона, всего повторно вакцинировались 1076 псковичей.
Таким образом, медики Псковской области использовали 77,2% поступившей вакцины.