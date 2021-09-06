Общество

Как выглядит обновленный интерьер храма Невского. ВИДЕО

На странице храма святого князя Александра Невского в Инстаграм появилось видео, которое позволяет составить представление об обновленном интерьере, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, весной этого года храм закрыли на ремонт, приуроченный к празднованию 800-летия со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского. Сейчас по заказу Министерства культуры РФ готовится проект реставрации.

В настоящее время убрана копоть со сводов и стен, обновлены коммуникации, отремонтированы окна и двери. Установлен первоначальный цвет стен. Началась покраска. Кроме того, восполнены утраты на позолоте и заменены поврежденные элементы кровли водосточной системы.

Таинства и богослужения проходят во временном помещении по обычному расписанию ежедневно.

Здание храма было построено и освящено в 1908 году. Но уже через десять лет богослужения в нем прекратились. После Великой Отечественной войны здесь располагались гарнизонный Дом офицеров и военно-медицинский склад. Русской церкви храм возвратили только в 1991 году. Тогда его восстановили, воссоздали колокольню и купол. Но с тех пор ремонта здесь не было.