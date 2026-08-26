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Областной педсовет в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Главное звено в системе образования – это учитель. Только он может привить искренний интерес к знаниям, уважение к старшим и любовь к своей родине. На августовском областном педагогическом совете обсудили возможности повышения престижа учительской профессии, решение кадровой проблемы, задачи на предстоящий учебный год. 

Традиционное для педагогического сообщества мероприятие собрало в БКЗ Псковской областной филармонии представителей региональной власти, в том числе Законодательного Собрания, регионального министерства образования, общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, педагогов, наставников и молодых специалистов.

Подробности - в фоторепортаже Константина Красильникова.

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