Областной педсовет в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главное звено в системе образования – это учитель. Только он может привить искренний интерес к знаниям, уважение к старшим и любовь к своей родине. На августовском областном педагогическом совете обсудили возможности повышения престижа учительской профессии, решение кадровой проблемы, задачи на предстоящий учебный год.

Традиционное для педагогического сообщества мероприятие собрало в БКЗ Псковской областной филармонии представителей региональной власти, в том числе Законодательного Собрания, регионального министерства образования, общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, педагогов, наставников и молодых специалистов.

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Подробности - в фоторепортаже Константина Красильникова.