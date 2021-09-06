Общество

Псковичка станет участницей телешоу «Пацанки»

Псковичка станет участницей шестого сезона телешоу «Пацанки» на канале «Пятница». Об этом организаторы шоу сообщили в Instagram.

Мария Лебедева из Пскова станет участницей нового сезона проекта, который выйдет на экраны 16 сентября.

Фото: Instagram шоу «Пацанки»

«Пацанки» — это проект о девушках с непростыми судьбами. Среди них — воспитанницы детских домов, жертвы насилия и буллинга, бывшие заключенные, дети из неблагополучных семей, девушки легкого поведения. Почти все пацанки страдают алкогольной зависимостью. Девушки пришли на проект в "Школу Леди", чтобы измениться и начать жизнь заново. На протяжении нескольких месяцев они будут вести работу над собой. В этом им помогут педагоги и психологи. Их задача — научить героинь жить в социуме, избавить от психологических травм и показать другую реальность, напомнили организаторы шоу, говорится в сообщении в официальной группе шоу.