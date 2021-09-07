Общество

«Беседка»: Формирование экопространств как новый тренд в развитии современного города. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 8 сентября. Гость студии – доцент кафедры географии ПсковГУ, кандидат географических наук, эксперт в сфере формирования экопространств, экологического менеджмента Татьяна Васильева.

2021 год назван в России годом науки и технологий. Современные научные достижения должны перестать пылиться томами диссертаций на полках архивов и прийти в повседневную жизнь российских городов. В этом аспекте сегодня в ходе эфира затронута тема формирования экопространств в Пскове.

Экология общественных пространств, экологический менеджмент - что это такое, что это дает городу, как это выглядит на практике? Где в Пскове может появиться современное экопространство? Как социально ориентированный бизнес участвует в формировании экопространств? Является ли Псковская область экологически чистым регионом и как работают программы приграничного сотрудничества в части эко-проектов?

Подробнее об этом Константин Калиниченко поговорил с Татьяной Васильевой.