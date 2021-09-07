Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Уже в эту субботу, 11 сентября, в Псковской области (деревня Самолва, Гдовский район) откроют грандиозный мемориальный комплекс в честь князя Александра Невского, 800-летие которого отмечается в 2021 году. Памятник возводится по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Монумент внушительный - общий вес бронзовой скульптуры около 50 тонн. Высотой он с пятиэтажный дом, говорят, даже из Эстонии должен быть виден. Также возле предполагаемого места битвы 1242 года откроют музей с диорамой «Ледовое побоище» и артефактами со дна Чудского озера. На открытие памятника ожидается приезд высокопоставленных гостей.

В общем, важное событие государственной важности. В связи с этим соведущие программы Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко решили обсудить со слушателями: такое внимание к личности Александра Невского, как мы видим в этом году, — это что: исключительно дань памяти выдающемуся полководцу и государственному деятелю («Имя России»), служащее патриотическому воспитанию молодежи и сплочению нации, или же, скорее, элемент пропаганды и мифотворчества, кстати говоря, в год парламентских выборов и в условиях, когда Россия как бы говорит Западу: в случае чего — можем повторить?

Телефон прямого эфира: 56-73-72.