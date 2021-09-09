Общество

Экипаж с Юлией Пересильд успешно сдал предполетные экзамены

Экипаж космического корабля «Союз МС-19», на котором на МКС отправится съемочная группа фильма «Вызов», успешно сдал все экзамены, пишет РИА Новости со ссылкой на на сайт Центра подготовки космонавтов.

Фото : ЦПК/Роскосмос

«Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей МКС-66. Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента МКС», - говорится в сообщении.

Итоги подготовки экипажей будут подведены 16 сентября 2021 года на заседании Межведомственной комиссии.

Старт планируется на 5 октября.