Общество

Патриарх Кирилл освятил монумент Александра Невского в Самолве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил и окропил святой водой монумент в честь 800-летия Александра Невского в деревне Самолва Гдовского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Победа князя Александра над западными захватчиками здесь имеет очень большое духовное значение. Если захватчики с Востока боролись за кошельки и желудки русичей, то захватчикам с запада нужны были не земли русские. Они пришли, чтобы завладеть душами людей и принести им свою веру», - выступил патриарх Кирилл.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что князь Александр Невский через века учит россиян любви к своей Родине и патриотизму.

«Мне очень приятно именно здесь произнести эти слова - будь благословенна Россия и Псковская земля!» - заключил патриарх Кирилл.

После таинства освящения президент России Владимир Путин, помощник президента Владимира Мединский, патриарх Кирилл, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Псковской митрополии Тихон Шевкунов обошли монумент, осмотрели его и окрестности, вид на которые открывается с постамента.