Общество

За неделю в Великих Луках выявили 50 нарушений масочного режима

50 нарушений масочного режима в торговых центрах и общественном транспорте выявили за прошедшую неделю в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский. Этой теме он уделил внимание в рамках своего традиционного видеообращения в инстаграм-аккаунте.

Кроме того, по его словам, привлечен к ответственности владелец ночного клуба — индивидуальный предприниматель осуществлял работу позднее времени, установленного постановлением губернатора Псковской области. «Маска — это не прихоть. Обращаюсь ко всем жителям и гостям города с просьбой соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены. Все эти меры способствуют снижению заболеваемости и помогают защититься от заражения. Берегите себя и своих близких», - сказал Николай Козловский.

Он также рассказал, что сейчас на амбулаторном лечении находятся 280 великолучан с COVID-19. «Загруженность коечного фонда великолукского филиала Псковской инфекционной больницы держится на высоком уровне. Кроме того, под медицинским наблюдением по контакту на данный момент находятся свыше 400 горожан», - отметил глава Великих Лук и добавил, что в аптеках и медучреждениях создан необходимый запас лекарственных препаратов.

«Самое эффективное оружие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией — это вакцинация. В Великих Луках прививочная кампания идет достаточно активно, но нужно все равно наращивать темпы, чтобы максимально снизить риски распространения опасной инфекции», - подчеркнул Николай Козловский. Он уточнил, что, по данным на вечер 9 сентября, первую прививку от коронавируса сделали более 23 тысяч жителей города, полностью вакцинировались - 20 тысяч человек.