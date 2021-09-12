Общество

Псковский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы

Управление Роспотребнадзора по Псковской области открыло тематическую горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

С 13 сентября по 24 сентября специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о нормативных требованиях к мясной и рыбной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, условиям их хранения и срокам реализации, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в предприятиях торговли.

Каждый желающий может получить бесплатную консультацию по телефону горячей линии (8112) 662069 (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, по пятницам с 10.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45).

территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах – (81153)36519;

территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах – (81151)21594;

территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах – (81152)32989.

В целях оперативного реагирования специалистов управления по фактам обнаружения некачественных продуктов питания необходимо направлять обращения на сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области по электронному адресу: https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition или на бумажном носителе по адресу: Псков, улица Гоголя, 21А, с указанием наименования пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.