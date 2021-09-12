Общество

Новый очаг COVID-19 выявили в школе в Псковской области

Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области. Он находится в Идрицкой средней общеобразовательной школе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

По результатам эпидрасследования в одном классе выявили пять случаев заражения СOVID-19. Остальные факты заболевания в этой школе не связаны между собой, говорится в сообщении.

«В школе проводятся необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц. Всего закрыты на карантин шесть классов, 114 детей находятся на дистанционном обучении. Еще четыре класса находятся на дистанте по ОРВИ», - рассказал и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.