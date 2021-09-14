Общество

Семь пациентов избавились от COVID-19 в Псковской области за сутки

Семь пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки, всего – 41 691. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки в регионе выявили 92 новых случая заражения коронавирусом, за все время пандемии COVID-19 подтвердили у 48 262 человек. Скончались 719 пациентов. Провели 1 187 тестов на коронавирус, всего – 516 667.

Кроме того, выявлен новый очаг распространения коронавируса – в Идрицкой средней школе. «Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия», – отметил глава региона.