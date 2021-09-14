Общество

Ярмарка будет работать в Великих Луках 18 сентября

Торговый центр «Апельсин» приглашает жителей города Великие Луки на осеннюю ярмарку, которая будет работать 18 сентября с 9.00 до 16.00 на территории стоянки торгового центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

При посещении и организации торговых рядов необходимо обязательно соблюдать установленные противоэпидемические меры. Для всех посетителей и продавцов обязательным является ношение масок. С этой целью маски на входе будут раздавать волонтеры.

Посетителей просят с пониманием отнестись к противоэпидемическим требованиям.