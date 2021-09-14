Общество

Суточная заболеваемость COVID-19 в Псковской области снова превысила 100 случаев

В Псковской области коронавирус подтвержден у 102 человек за сутки. Всего в регионе выявили 48 461 случай заражения COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Перешагнули за отметку 100 заболевших в сутки. Тенденция прогнозируемая, готовимся к новому эпидсезону», - отметил глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

За весь период пандемии вылечились 41 921 человек (+ 121 за прошедшие сутки), умерли 724 пациента.

За все время наблюдений в Псковской области провели 520 392 исследования на коронавирус, в том числе 1819 тестов сделали за минувшие сутки.