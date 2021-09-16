Общество

Псковская участница шоу «Пацанки» назвала себя проблемой своего города

На телеканале «Пятница!» стартовал шестой сезон проекта «Пацанки», в котором участвует псковичка Мария Лебедева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Фото: телеканал «Пятница!»

Героини «Пацанок» — девушки с непростыми судьбами, которые приходят на проект, чтобы избавиться от зависимостей и изменить свою жизнь.

В числе участниц нового сезона оказалась 24-летняя Мария Лебедева из Пскова. Мария — агрессивная спортсменка или «Маха-рукопаха». Девушка считает себя главной проблемой своего города, особенно, когда выпьет. Псковичка рассказала, что стала жертвой насилия в юном возрасте, говорится в сообщении.

На протяжении нескольких недель с Машей и другими героинями проекта будут работать педагоги и психологи.

«Пацанки» выходят по четвергам в 19:00 на телеканале «Пятница!».