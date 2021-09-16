Общество

Псковский архивист рассказала иностранным студентам о проекте «Без срока давности»

Псковские архивисты в качестве спикеров выступят на летней Международной исторической школе для иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Летняя школа проходит в эти дни в Выборге, сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Участниками школы стали около 200 студентов из России и зарубежья. Обучение для них проходит по четырем тематическим направлениям:

имперское наследие России в сравнительной перспективе (к 300-летию провозглашения России империей);

память о Великой Отечественной войне и преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Советского Союза (к 80-летию начала Великой Отечественной войны);

Россия в истории великих научно-технологических прорывов (к 60-летию первого полета человека в космос);

искусство и культура России в период Нового и Новейшего времени.

В программу входят круглые столы, дискуссии, а также интенсивная образовательная программа. Одним из ключевых элементов Школы станет конкурс на право получения именной стипендии.

В числе спикеров для иностранных студентов выступила и. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Основной темой ее доклада стал проект «Без срока давности».

«Говорили мы о проводимых в настоящее время мероприятиях по установлению мест массовых захоронений жертв нацистов, о многотомном документальном издании, об участии псковских архивистов в работе над ним. Звучало очень много вопросов – от пополнения фондов архива материалами по теме войны до работы с молодежью с целью сохранения памяти о трагедии»,- рассказала Наталья Исакова.

Международная летняя историческая школа проводится по поручению президента РФ Владимира Путина Российское историческое общество, Министерством науки и высшего образования РФ, Государственным академическим университетом гуманитарных наук при поддержке Фонда президентских грантов, фонда «История Отечества» и правительства Ленинградской области, напомнили в архиве.

Школа завершит работу 22 сентября.