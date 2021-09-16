Псковский архивист рассказала иностранным студентам о проекте «Без срока давности»

Псковские архивисты в качестве спикеров выступят на летней Международной исторической школе для иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Летняя школа проходит в эти дни в Выборге, сообщили в Государственном архиве Псковской области.
Участниками школы стали около 200 студентов из России и зарубежья. Обучение для них проходит по четырем тематическим направлениям:
В программу входят круглые столы, дискуссии, а также интенсивная образовательная программа. Одним из ключевых элементов Школы станет конкурс на право получения именной стипендии.
В числе спикеров для иностранных студентов выступила и. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Основной темой ее доклада стал проект «Без срока давности».
Международная летняя историческая школа проводится по поручению президента РФ Владимира Путина Российское историческое общество, Министерством науки и высшего образования РФ, Государственным академическим университетом гуманитарных наук при поддержке Фонда президентских грантов, фонда «История Отечества» и правительства Ленинградской области, напомнили в архиве.
Школа завершит работу 22 сентября.