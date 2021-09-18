Общество

Псковичам назвали сроки прихода бабьего лета

Бабье лето в Псковской области наступит 24-25 сентября и продлится более недели, в том числе первые дни октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В ближайшие два-три дня по территории Псковской области, преимущественно по южным районам, пройдут дожди. Это связано с прохождением циклона, который идет через юг нашей области и уходит дальше на Москву, поэтому в центральных и северных районах это будут в основном кратковременные дожди. По интенсивности — от небольших до умеренных. Погода облачная, ветер холодный», - рассказала Тала Нещадимова.

Дневные и ночные температуры воздуха, по ее словам, будут находиться «примерно в одной градации». Ночью столбик термометра будет показывать от +2 до +5 градусов, а днем: от +5 до +8 градусов. «Но после этого небольшого холодного периода мы, наверное, все-таки встретим бабье лето, которые многие уже начинают ждать», - заметила синоптик.

Она пояснила, что после 24-25 сентября дневные температуры воздуха в регионе будут устойчиво находиться в пределах от +10 до +15 градусов, ночные ожидаются «тоже хорошо положительные для этого времени года» - от +4 до +10 градусов.

«Погода будет практически без осадков, мы ожидаем, что она установится с 24-25 сентября, и первая пятидневка октября, вероятно, тоже пройдет под знаком бабьего лета», - сказала Тала Нещадимова и добавила, что заморозки в Псковской области в ближайшее время не прогнозируют.

Она также согласилась с прогнозами экспертов о холодной зиме в России с сильными морозами. При этом псковский синоптик заметила, что «оправдываемость таких долгосрочных прогнозов - около 60%». «Но, вероятнее всего, да, у нас зимой будет промежуток с морозами», - заключила эксперт.