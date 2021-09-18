Общество

В гдовский центр помощи аистам приехала съемочная группа из Швейцарии

Съемочная группа из Швейцарии приехала в гдовский центр помощи аистам. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте»

«Скоро об аистином центре в Псковской области узнают в Швейцарии. Съемочная группа швейцарского телевидения побывала у нас в гостях в это воскресенье», - сообщили в Центре.

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Волонтерский центр помощи аистам «Дом Белого Аиста» - место, где помогают птицам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.