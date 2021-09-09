Общество

В гдовском центре помощи аистам рассказали о неулетевших на юг птицах

Не все летные птицы из гдовского центра помощи аистам отправились на юг. Об этом сообщается в группе центра «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа центра «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Из наших аистят-выпускников осталось семь летных, включая двух поздних птенцов Графа и Гликерии, появившихся в аистином центре. В погожие дни они все еще тренируются, красиво кружа в небе. С волнением ждем отлета», - написали сотрудники «Дома белого аиста».

В центре также рассказали, что и за пределами «Дома белого аиста» не все птицы улетели из своих мест гнездования. «На это гнездо в Низовицах (деревня в Гдовском районе - ред.) все еще прилетают ночевать два птенца (старший улетел 28 августа). Их родители тоже на месте, все еще не хотят нас покидать», - добавили в волонтерском центре.