Общество

Эхо пермской трагедии в Пскове: будут щемить

Только десятая часть владельцев оружия в Псковской области ходит с ним на охоту. У остальных тоже есть охотничьи билеты, но цели приобретения ружей туманны. В мае этого года выстрелы раздались в казанской школе, погибли девять человек. В сентябре события повторились в пермском вузе и унесли шесть жизней. Оба стрелка по бумагам были охотниками, да только пострелять решили в людей. Настоящие охотники возмущены ужесточением законодательства после Казани. Сообщество уверено, что нужно идти по другому пути, иначе можно дойти до запрета палок и камней. Связанные с оружием псковичи предлагают вернуть работавшие советские практики, которые позволят поставить дополнительный барьер между обществом и душевнобольными стрелками.

Фото: pixabay.com

Больные, но не обнаруженные

«Снова пойдут по пути наименьшего сопротивления, начнут щемить владельцев оружия, охотников. Это ни к чему не приведет, - уверен член регионального отделения общественной организации «Право на оружие» Николай Рассадин. - Сумасшедшему все равно, он не будет стрелять - будет резать, возьмет топор - будет рубить, подберет палку, арматуру, камень, соорудит бомбу - все, что угодно. Надо бороться с причиной, а не со следствием. Причина - психические заболевания с обострением весной и осенью. Всем это прекрасно известно. Для этого должны работать участковый и специализированные медицинские службы. У нас это пущено на самотек».

Он вспоминает: когда работал оперуполномоченным в конце 80-х - начале 90-х, существовала картотека социально опасных психбольных, участковый контролировал подобных лиц на своей территории, при необходимости мог вызвать медиков.

«И то в наше время при таком контроле были похожие случаи, стреляли из окон, в двери квартиры. А сегодня нет никакого контроля, - говорит Николай Рассадин. - Реформа, которую провел бывший министр Нургалиев, привела к тому, что участковых нет, а какие есть, завалены бумагами. Мне недавно машину во дворе повредили, я три дня ждал участкового. Вот с чего надо начинать, усиливать это звено».

Стрелок в Казани и стрелок в Перми владели оружием на легальных основаниях. Одному на момент совершения преступления было 19 лет, второму 18. После выстрелов в Татарстане ужесточилось законодательство по гражданскому обороту оружия. Однако в силу изменения в закон «Об оружии» вступят только в июне 2022 года. Купить оружие россияне смогут только с 21 года (за редким исключением, например, после службы в армии). В первые два года владеть разрешат только классическим переломным гладкоствольным ружьем без магазина. Сложнее или невозможно станет получить доступ к оружию при наличии судимости.

«Правила по обороту оружия в России ужесточаются год от года, - отмечает Анатолий Тиханов, директор оружейного магазина «Охотник» в Пскове. - Считаю, нашему законодателю нужно обратить внимание на то, кому выдавать оружие. К примеру, в Германии, чтобы получить оружие, нужно стать охотником, а для этого пройти учебу стоимостью около трех тысяч евро. Но у нас, чтобы получить разрешение на оружие, нужно принести справку и потратиться на фотографии. Никакого учебного курса наши новые приобретатели оружия не проходят. Как-то это неправильно. Я свой первый охотничий билет получал в 80-е годы, у нас были курсы, нужно было подготовиться к ответам перед квалифицированной комиссией, это не формальная сдача была, а настоящий экзамен с билетами».

Фото: pixabay.com

Также он говорит о необходимости возвращения в школы курса начальной военной подготовки. По мнению Анатолия Тиханова, во время занятий педагоги могли бы распознать нездоровый интерес к оружию:

«Такой человек мог бы быть зафиксирован на школьной стадии. А то потом оказывается, что те, кто участвует в таких противоправных применениях оружия, они недостойны были бы его получать, если бы должным образом проводился надзор. Разве может нормальный человек пойти и стрелять людей? Нормальный человек может с оружием в руках защищать свою жизнь, собственность, семью или Родину. А вот так просто идти стрелять - это больные люди, но не выявленные в свое время».

Оружейный магазин Анатолия Тиханова проверяют ежемесячно: «Росгвардия не дремлет, знает свое дело. Может, какой-то циркуляр выпустят и снова придут, мы уже привыкли не удивляться».

С начала года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии провели более 5000 плановых проверок условий хранения гражданского оружия. За нарушения в сфере оборота оружия к административной ответственности привлечено 1215 граждан, изъято более 400 единиц гражданского оружия.

Проверки проходят и среди охотников, контролеры выезжают прямо в лес и на озера. Фото предоставлено Романов Матвеевым.

«Сам участвовал в рейдах от сообщества охотников, - рассказывает пскович Роман Матвеев. - Нашли, например, незачехленное оружие во время движения транспорта. Ружье должно в это время лежать в чехле разряженным. На такое составляется административный протокол со штрафом от 400 рублей до 5 тысяч. По Псковской области после Казани много проверок было. Но я не понимаю, при чем тут охотники. Нужно ужесточать контроль за теми людьми, которые покупают оружие, непонятно, для чего, ради пострелушек обычных».

«Ужесточать уже некуда. Новый оружейный закон в интернете прозвали анти-оружейным, - утверждает другой охотник Александр Орлов. - Хуже ситуации не может быть. Все сообщество возмущено, закон идиотский, никак не связан с произошедшими трагедиями. Все делается, чтобы люди оружия дома не имели. Вы же помните, когда мент в звании майора открыл стрельбу с московском торговом центре? Это не подросток, а сотрудник органов, взрослый мужик. Дело не в оружии, а в социальной напряженности».

Должно быть тяжело и сложно

Вернуть работавшие советские практики вслед за Николаем Рассадиным предлагает ведущий охотовед областного комитета по природным ресурсам Виктор Семенов.

«Полагаю, что оружие следует выдавать не в 21 год, а даже позже. А то смотришь на нашу молодежь и не понимаешь, мальчик это или девочка. Оружие нужно выдавать созревшим людям, - у Виктора Семенова свое мнение. - И ввести обязательную сдачу охотминимума. При коммунистах как было, человек не сдал - до свидания. Сейчас никакого экзамена нет, любой заполняет анкету и получает охотничий билет. Охотминимум государство сделало ознакомительным, а медицинскую справку можно получить в течение суток. Выходит, что оружие можно купить в течение трех дней. Если на водительское удостоверение сдается экзамен, на получение оружия никакого экзамена. Нет классификации, с какой целью человек приобретает оружие. Некоторым оно совершенно не нужно. Из общего числа владельцев охотятся не более 10 процентов».

Фото из сообщества «Охота наше все».

Виктор Семенов поясняет, что с точки зрения государства, оба стрелка, казанский и пермский, являлись охотниками. Именно благодаря простой процедуре получения охотничьего билета они смогли легально купить оружие, из которого пошли убивать людей.

«У нас рядом пример - Белоруссия, там это поставлено серьезно. Надо к экзаменам выучить биологию животного мира, законодательную базу, походить на занятия, заплатить большую пошлину. Госорганы опрашивают соседей. Все это тяжело и сложно. Если охотник - сдай охотминимум по билетам. Многие отпадут на этой стадии, не будут биться головой в стену. Это будет один из барьеров».

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В Перми сегодня траур по погибшим. Большего числа жертв помог избежать сотрудник ДПС Константин Калинин, в одиночку обезвредивший стрелка. Полицейский уже представлен к государственной награде. Всякий раз после резонансных трагедий начинается обсуждение необходимых действий против повторения ситуации. Прошлые меры привели в исходную точку уже через четыре месяца. Значит, нужно действовать не с конца, а отматывать в начало. Смотреть не на летящую из ствола пулю, а на того, кто заряжает патрон.

Юлия Магера