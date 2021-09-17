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Александр Козловский: Госдума займется вопросом безопасности в школах и университетах

Государственная Дума займется вопросом безопасности детей и молодых людей в школах и университетах. Об этом сегодня, 20 сентября, в ходе брифинга сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя сегодняшнюю стрельбу в вузе в Перми, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Произошла трагедия, есть погибшие. В Перми так называемый стрелок ворвался в помещение начал стрельбу, эта очередная трагедия омрачила сегодняшний день. Главная задача работы Государственной Думы и остальных структур — безопасность детей в школах и университетах. На сегодня это один из самых важных вопросов, которым займется Госдума», - сказал Александр Козловский.

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Напомним, сегодня около 9.00 по московскому времени неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ). По последним данным, которые опубликовало РБК, сообщается о восьми погибших.