Александр Козловский: Госдума займется вопросом безопасности в школах и университетах

Государственная Дума займется вопросом безопасности детей и молодых людей в школах и университетах. Об этом сегодня, 20 сентября, в ходе брифинга сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя сегодняшнюю стрельбу в вузе в Перми, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, сегодня около 9.00 по московскому времени неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ). По последним данным, которые опубликовало РБК, сообщается о восьми погибших.