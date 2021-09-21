Общество

Псковичам напомнили, где можно привиться от гриппа и коронавируса

Псковская городская поликлиника приглашает жителей Пскова на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и от гриппа. Привиться можно как в поликлинике, так и в оборудованных прививочных пунктах в торговых центрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Сделать прививку можно в следующих пунктах вакцинации:

в спортивно-развлекательном парке «Простория» (ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 16.00, по выходным дням с 9.00 до 16.00)

в ТЦ «Империал» (ежедневно с 10.00 до 20.00)

в ТЦ «Акваполис» (ежедневно с 10.00 до 15.00).

Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

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Кроме того, сделать прививку против новой коронавирусной инфекции и против гриппа можно в прививочных кабинетах подразделений поликлиники по адресам:

Поликлиника №1 – улица Кузнецкая, 19,

Поликлиника №2 – улица Коммунальная, 23,

Поликлиника №3 – улица Индустриальная, 8.

Вакцинация проходит по предварительной записи или в порядке живой очереди. Записаться на прививку можно по телефону: 29 90 28.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

«Между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и вакцинацией против гриппа необходимо соблюдать 30-дневный интервал», - напомнили псковичам в учреждении.

Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения. Справки можно получить по телефону: 53-49-42 (приемная главного врача). Адрес электронной почты: pskgp3@zdrav.pskov.ru.