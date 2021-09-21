Псковичам напомнили, где можно привиться от гриппа и коронавируса

Псковская городская поликлиника приглашает жителей Пскова на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и от гриппа. Привиться можно как в поликлинике, так и в оборудованных прививочных пунктах в торговых центрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.
Сделать прививку можно в следующих пунктах вакцинации:
Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.
Кроме того, сделать прививку против новой коронавирусной инфекции и против гриппа можно в прививочных кабинетах подразделений поликлиники по адресам:
Вакцинация проходит по предварительной записи или в порядке живой очереди. Записаться на прививку можно по телефону: 29 90 28.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения. Справки можно получить по телефону: 53-49-42 (приемная главного врача). Адрес электронной почты: pskgp3@zdrav.pskov.ru.