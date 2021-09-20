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Александр Нестерук посоветовал всем привиться от трех инфекций

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук рекомендует всем жителям региона, у которых нет медицинских противопоказаний, привиться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Александр Нестерук напомнил, что в Псковской области стартовала прививочная кампания против гриппа и что в псковских поликлиниках надо заранее записываться, чтобы получить прививку.

«В Пскове существует предварительная запись, но сейчас прививочный процесс только начинает набирать обороты, поэтому пока можно и в детских, и во взрослых поликлиниках прийти и получить прививку в этот же день, сейчас немногие обращаются за этой помощью», - заметил Александр Нестерук и добавил, что прививку от гриппа псковичи могут сделать и в торговых центрах в тех прививочных пунктах, которые были организованы для вакцинации населения от COVID-19.

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Александр Нестерук также призвал жителей Псковской области сделать прививку и от коронавирусной инфекции. При этом, подчеркнул он, между прививками от гриппа и от COVID-19 должно пройти не менее месяца. «Надо обязательно выдержать месяц, это будет безопасный срок для прохождения следующей вакцинации», - сказал он.

Вместе с тем эксперт отметил, что некоторые вакцины, например, вакцину от пневмококковой инфекции, напротив, лучше вводить одномоментно с вакциной от гриппа. «Если прививаетесь против гриппа, можно одномоментно привиться и от пневмококковой инфекции, эффект будет лучше, вакцина даст защиту на многие годы», - пояснил Александр Нестерук.

«Я бы советовал эту триаду сделать всем, а, в первую очередь, — людям преклонного возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Если у молодых людей есть запас здоровья и жизненной энергии и они все эти инфекции переносят неплохо, то для пожилых людей встреча с этими инфекциями может быть фатальной», - отметил специалист.

Он также добавил, что проходить вакцинацию можно только при условии того, что человек здоров. «Если человек болеет в острой форме респираторной инфекцией, ему надо дождаться полного выздоровления и только потом идти в пункт вакцинации», - заключил Александр Нестерук.