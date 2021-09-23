Общество

Юным великолучанам напомнили о важности ношения светоотражателей

Акцию для детей «Мы по улице идем!» провели полицейские в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Профилактическое мероприятие состоялось в детском саду №5. Полицейские встретились с детьми из подготовительной группы. Вместе с помощью наглядных пособий и комплектов дорожных знаков они повторяли основные требования безопасности для участников дорожного движения разных категорий.

Юные великолучане прочитали стихи, посвященные ПДД. Детям напомнили о важности ношения световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.