Общество

Удовлетворено заявление Михаила Сорокина о прекращении полномочий председателя Печорского районного суда

Квалификационная коллегия судей Псковской области 24 сентября удовлетворила заявление Михаила Сорокина о прекращении его полномочий председателя Печорского районного суда Псковской области с 1 октября. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Вопрос о рекомендации кандидата на должность судьи Арбитражного суда Псковской области отложили.

На должность судьи Псковского городского суда рекомендовали Надежду Прокофьеву, Стругокрасненского районного суда - Александра Николаева, мирового судьи судебного участка № 7 в границах административно-территориального образования «Куньинский район» - Юлию Ершову (на неограниченный срок полномочий), мирового судьи судебного участка №32 в границах административно-территориального образования «Город Псков» - Екатерину Ефремову (на неограниченный срок полномочий), мирового судьи судебного участка № 43 в границах административно-территориального образования «Город Псков» - Ольгу Фишову (на неограниченный срок полномочий).