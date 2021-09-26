Общество

В Псковской области отмечен 30-процентный рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области за неделю составил 30%, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Много. Динамика нарастает, поэтому еще раз призываю всех к соблюдению требований противовирусной безопасности», - прокомментировал глава региона в своем инстаграм-аккаунте и отметил, что с сегодняшнего дня возобновляются соответствующие рейды и проверки.

Всего в Псковской области провели 537 404 (+1043 за сутки) теста на COVID-19, подтвердились 49 942 случая заражения (+155). Выздоровели 42 792 человека (+11), умерли 769 пациентов.