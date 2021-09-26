Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы, которые сегодня обсудят ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

Итоги выборов-2021 подведены: партийный расклад нового созыва областного Собрания депутатов

Новая информационная реальность: псковский «колумбайн» оказался фейком и был спровоцирован с украинских ботоферм

Генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев предлагает убрать памятник Ленину: традиционно разгорелась дискуссия о личности и роли в истории «дедушки Ленина».

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.