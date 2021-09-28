Общество

Досрочно прекращены полномочия главы администрации Пскова Александра Братчикова

Досрочно прекращены полномочия главы администрации Пскова Александра Братчикова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 28 сентября на сессии городской Думы на основании заявления по собственному желанию Александра Братчикова.

Решение поддержали 18 депутатов в ходе тайного голосования. Против оказались двое.

«Спасибо, особенно тем двоим», - сказал Александр Братчиков.

Напомним, полномочия Александра Братчикова прекращены досрочно в связи с его переходом в Псковское областное Собрание. На сентябрьских выборах регионального парламента VII созыва он одержал победу по одномандатному избирательному округу №3. Его поддержали 6813 избирателей.